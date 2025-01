Thesocialpost.it - Trento, 50enne muore dopo una caduta: spunta l’ipotesi di omicidio

Mistero sulla morte di Alessio Pedrotti, 50 anni, artigiano e appassionato di arrampicata, trovato ferito nella sua casa ail 15 dicembre scorso. L’uomo è morto cinque giorniall’ospedale Santa Chiara. La procura ha aperto un’indagine perper chiarire cosa sia successo.Leggi anche: Vicenza, esce con il cane e si sente male: Nicola Dal Maso trovato morto in stradaIl figlio lo ha trovato in un lago di sangue vicino alle scale di casa. L’abitazione era in ordine e la porta d’ingresso chiusa a chiave. Accanto al corpo c’erano alcune attrezzature da arrampicata, ma senza tracce di sangue. In un primo momento si è pensato a unaaccidentale, ma le ferite sul braccio hanno sollevato dubbi.diI carabinieri del RIS hanno eseguito un sopralluogo, ma non hanno trovato un oggetto compatibile con le lesioni che hanno causato la morte.