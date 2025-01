Notizie.com - Tregua a Gaza, il racconto dell’infermiera di Emergency: “Le persone festeggiano, ma la ricostruzione sarà lunga e difficile”

“Dal nostro ingresso nella Striscia diabbiamo visto un aggravarsi giornaliero della situazione umanitaria, in particolare per l’accesso alle cure”.A raccontare queste ore direttamente dalla Striscia di, in esclusiva per Notizie.com, è Eleonora Colpo, infermiera di. Nelle scorse ore è stata ufficializzata lagrazie ad un accordo tra Israele ed Hamas., ildi: “Le, ma la” (ANSA FOTO) – Notizie.com“L’annuncio del cessate il fuoco sembra ormai ufficiale – ha detto Colpo – sia da quello che apprendiamo dai media sia da ciò che sentiamo in strada. Si sentono voci e spari, rumori di festeggiamenti”. L’accordo, annunciato da Stati Uniti, Qatar ed Egitto, entrerà in vigore da domenica.