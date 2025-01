Tortellino all’Antrace

Leggi su Ilnerazzurro.it

A cura di Flavio Verzola.Titolo forte, come merita questa mattina all’insegna della rabbia e della preoccupazione. Quasi un ossimoro, un abominio gastronomico, un inaccettabile accostamento tra il veleno mortale e lo scrigno di pasta ripiena più buono del mondo!Ieri sera avevamo voglia di una buona cena emiliana, dopo l’acidità persistente della cucina araba, con lieve e gustoso intervallo di cucina di laguna veneta. Freddo ma non troppo, pullman piccolo e molti del gruppo storico assenti, in questo recupero felsineo. La parola recupero accostato a Bologna evoca spettri non così lontani, evidentemente le due cose collegate sono peggio della nitroglicerina! Sembra che possa evocare pericolosissimi demoni, tutti con la faccia di Radu, che saltellano gioiosi e irriverenti in Piazza Maggiore.