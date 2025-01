Amica.it - Toni Servillo e “L’abbaglio”: «È un film che pone domande sull’oggi»

(askanews) – Roberto Andò torna a dirigere, Salvo Ficarra e Valentino Picone in una storia legata a Garibaldi e al suo sbarco in Sicilia in L’abbaglio, nei cinema dal 16 gennaio. Una piccola storia semisconosciuta nella grande storia, raccontata nel 1963 da Leonardo Sciascia.Siamo nel 1860, Garibaldi raduna giovani idealisti e patrioti per la sua spedizione e nonostante i primi successi si rende conto della potenza superiore delle truppe borboniche. Ma grazie ad uno stratagemma, messo in atto dal colonnello interpretato da, i garibaldini riescono a conquistare Palermo. Nonostante, o grazie, anche a due buffi disertori.«Garibaldi si trovò circondato da ventenni, che venivano da tutta Italia, dalla Toscana, da Bergamo, per mettere insieme l’Italia», ha spiegato il regista, «ed erano persone che facevano i musicisti, facevano gli artisti, bohémien.