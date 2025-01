Quotidiano.net - Tar del Lazio sospende parte del decreto sul foglio di servizio elettronico, Mit rassicura

La decisione del Tar deldire l'efficacia di unadelsuldi"non altera il processo di attuazione dei tre decreti attuativi sulla regone di taxi e NCC". Lo afferma il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit), precisando in una nota che "ilinteressato dall'ordinanza è allo stato dei fatti congelato" e che "continuerà l'interlocuzione e il confronto con le categorie" per ribadire "l'impegno a combattere l'abusivismo di settore e garantire livelli didi qualità ai cittadini". "Ilinteressato dall'ordinanza è allo stato dei fatti congelato, nelle more del completo sviluppo delle funzionalità dell'applicazione digitale per la compine deldi", prosegue il Mit che nella nota si dice convinto che "le successive fasi del contenzioso consentiranno di chiarire la ragionevolezza delle scelte regolatorie effettuate".