Ilgiorno.it - Sopravvivere a un femminicidio, la forza di Valentina: “Mamma uccisa da mio padre. Mia figlia porterà il suo nome”

MILANO – “Sono passati 8 anni da quel giorno terribile. Pensare che mia madre non c’è più è sempre un dolore. Ma voglio guardare avanti, al futuro. Diventeròper la seconda volta e, se avrò una bambina, la chiamerò come lei: Rosanna”.Belvisi èdi Rosanna Belvisi,con 29 coltellate il 15 gennaio del 2017 dal marito Luigi Messina, che è anchedi, nel loro appartamento di via Coronelli al Lorenteggio. “In un attimo – ha raccontato la, ora trentaduenne – mi sono ritrovata orfana di entrambi i genitori. Perché di lui io non ho più voluto sentire parlare”. Dopo il delitto, Messina, ex guardia giurata, che allora aveva 53 anni – mentre sua moglie Rosanna 50 – era uscito di casa, era andato in pasticceria a comprare babà e aveva giocato alle slot machine, vincendo 70 euro.