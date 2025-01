Iodonna.it - Si conferma il trend dello smalto marrone con le "mocha mousse nails". E il rosso ciliegia scuro (come previsto da Pinterest). Ma non mancano effetti cangianti e animalier

Leggi su Iodonna.it

Anno nuovo, tendenze unghie 2025 nuove. Protagonista indiscusso delle manicure di stagione sarà lo, o meglio “”,decretato da Pantone. Spazio poi a tonalità divibranti e intense dalal verde oliva, senza dimenticare il blu notte, il grigio antracite e il viola prugna che rivoluzionano il concetto di unghie dark. Per quanto riguarda le nail art, il 2025 sarà definito da design che si ispirano alle profondità marine e alla lingerie, convedo-non-vedo sensuali e trasparenti. Nail art di Primavera/Estate: le unghie di tendenza X Leggi anche › Unghie argento, arriva la manicure “Cosmic Silver Gloss” › Unghie scure per l’autunno: le nuance di tendenza, dal bordeaux al blu Tendenze unghie del 2025: vincono le “”Definito da Pantoneil colore dell’anno, sarà illa sfumatura dipiù richiesta del 2025, per unghie eleganti e passe-partout.