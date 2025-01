Lapresse.it - Sex and the City, la casa di Carrie Bradshow avrà un cancello per allontanare i fan

State pensando di brindare aBradshaw con un cosmopolitan mentre posate sui gradini della sua brownstone di Manhattan vista in ‘Sex and the‘? Meglio ripensarci. La Commissione per la Conservazione dei Monumenti della città ha approvato martedì una richiesta per installare un, dopo che Barbara Lorber, proprietaria dell’edificio dal 1978, ha lamentato “l’inesauribile interesse per la mia famosa scalinata“.L’edificio di tre piani nel quartiere storico di Greenwich Village è stato usato per le riprese esterne dell’appartamento diBradshaw, interpretata da Sarah Jessica Parker. “Ho sperato per letteralmente decenni che questa situazione si risolvesse,” ha dichiarato Lorber alla commissione durante un’appassionata testimonianza. “Ma a questo punto, penso che anche una persona testarda come me debba ammettere che questa situazione non finirà a breve”.