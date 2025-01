Oasport.it - Sci di fondo, fatti e cifre femminili Coppa del Mondo Les Rousses 2025. Nel 2023 “Svezia batté Norvegia 2-1”

Ladelfemminile di sci diè pronta a ripartire dopo aver tirato il fiato al termine del Tour de Ski. Si tornerà in pista in una località inconsueta, ovverosia Les(Francia), situata nella Franca Contea, proprio al confine con la Svizzera.Il massimo circuito farà tappa su queste nevi per la seconda volta dopo averle già frequentate nel. Francamente, non è chiaro quale possa essere il futuro di Les. Di, la location francese preposta a ospitare lo sci diai Giochi olimpici 2030 è La Clusaz.Il programma del weekend prevede una 10 km a skating con partenza a intervalli (venerdì), una sprint a tecnica classica (sabato) e una mass start di 20 km a tecnica classica (domenica). Esattamente gli stessi format andati in scena due anni orsono.LESFEMMINILE – I RISULTATI DEL10 km TL Interval Start1) Andeon – 2) Claudel – 3) DigginsSprint TC1) Skistad – 2) Ribom – 3) Dahlqvist20 km TC Mass Start1) Andeon – 2) Niskanen – 3) Slind