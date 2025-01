Bergamonews.it - Sanità, a 5 ospedali bergamaschi il bollino azzurro per la qualità nei servizi in uro-andrologia

Leggi su Bergamonews.it

Sono 5 gliche giovedì (16 gennaio) nel corso della cerimonia che si è tenuta a Palazzo Pirelli, a Milano, hanno ricevuto il ‘’ dalla Fondazione Onda ETS. Un attestato che individua i centri virtuosi per l’offerta didi prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione in ambito uro-andrologico in ottica multidisciplinare, con focus sul tumore della prostata e alle complicanze funzionali postchirurgiche. Complessivamente, a livello nazionale, sono 156 le strutture che hanno ottenuto questo riconoscimento, 33 in Lombardia.Si tratta dell’ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo, Cliniche Gavazzeni S.p.A. di Bergamo, Policlinico San Marco di Istitutieridi Osio Sotto e Ponte San Pietro, ASST Bergamo Ovest – ospedale di Treviglio e Caravaggio.