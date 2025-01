Lapresse.it - Roma-Genoa, le probabili formazioni: ballottaggio Pisilli-Pellegrini

Leggi su Lapresse.it

è la partita che apre la 21a giornata di Serie A. I giallorossi scenderanno in campo venerdì 17 gennaio alle 20.45, sotto i riflettori dello stadio Olimpico., la probabile formazione di RanieriRanieri si affiderà al modulo 3-5-2 con Dovbyk e Dybala in attacco.per un posto in mezzo al campo assieme a Paredes e Koné, sulle fasce pronti Saelemaekers e Angelino. Difesa con Mancini, Hummels e Ndicka davanti a Svilar., la probabile formazione di VieiraNella squadra rossoblù, Vieira dovrà fare a meno di Vitinha e Badelj, ancora indisponibili. Nel suo 4-3-3 spazio a Kasa in mezzo al campo al fianco di Thorsby e Frendrup. In difesa Leali tra i pali dietro a De Winter, Bani, Vasquez, Martin. Infine tridente d’attacco con Zanoli, Pinamonti e Miretti.