Quotidiano.net - Rallentamento inflazione 2024: impatto maggiore su famiglie meno abbienti, dice Istat

Leggi su Quotidiano.net

"Il marcatodell'registrato nel, risente principalmente dell'andamento dei prezzi dei beni, in particolare dei beni energetici, e in misura minore dell'attenuarsi della crescita dei prezzi dei servizi. Poiché i beni incidono di più sulle spese dellee, al contrario, i servizi hanno unpeso sul bilancio delle più agiate, ildell'è risultato più ampio per lerispetto a quelle più ricche". Lo spiega. Per lea minore capacità di spesa, l'in media d'anno si è ridotta di 6,4 punti percentuali, passando da +6,5% del 2023 a +0,1% nel, mentre per quelle del quinto gruppo la discesa dell'è risultataampia: da +5,7% dello scorso anno a +1,6% nel