Oasport.it - Quando Simone Deromedis oggi in tv: orario skicross Reiteralm, avversari in batteria, tv, streaming

Leggi su Oasport.it

giovedì 16 gennaio (a partire dalle ore 12.30) andrà in scena la gara di, prova valida per la Coppa del Mondo di. Si preannuncia grande spettacolo sulle nevi austriache, dove l’Italia si affiderà soprattutto a: il Campione del Mondo, nonché terzo in classifica generale, si è qualificato con il settimo tempo.avrà il pettorale rosso nel suo ottavo di finale, dove affronterà il tedesco Tim Hronek, il giapponese Satoshi Furuno e l’austriaco Adam Kappacher. Nell’eventuale quarto di finale troverà anche chi verrà promosso dall’ottavo che comprende il tedesco Florian Wilmsmann, l’austriaco Nicolas Lussnig, lo svedese Erik Mobaerg e il francese Romain Mari.In semifinale si preannuncia un incrocio con lo svizzero Alex Fiva e lo svedese David Mobaerg, che dovranno stare molto attenti ai tedeschi Florian Fischer e Tobias Mueller, al ceco Daniel Paulus e allo svedese Fredrik Nilsson.