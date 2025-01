Lanotiziagiornale.it - Politiche migratorie, centralità europea o della propaganda? Il Fact Checking di Pagella Politica

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha affermato, durante una conferenza stampa del 3 gennaio 2023, che l’immigrazione sia diventata centrale nei consigli europei grazie all’azione del governo Meloni, dichiarando testualmente: “Grazie al nostro intervento, il tema migratorio è finalmente al centro delle discussioni europee”. È vero? L’analisi dievidenzia come il tema migratorio non abbia acquisito alcuna nuovarispetto al passato.Le date che parlano chiaroNel 2023 i consigli europei hanno discusso di immigrazione in tre occasioni principali: febbraio, giugno e ottobre. Tuttavia, il tema è stato trattato accanto ad altre questioni di primaria importanza, come la guerra in Ucraina e la crisi energetica. Una rapida consultazione degli ordini del giorno svela che il tempo dedicato al dossier migratorio è rimasto marginale e mai prioritario.