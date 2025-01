.com - Pacchi e-commerce smarriti e venduti a peso a Roma: ecco dove

Dopo le aste per i bagagli del lost & found, nuova occasione aper chi vuole fare un affare “al buio”. Si tratta deidell’e-, come Amazon ma non solo, che per qualche motivo non sono stati reclamati. È in corso la vendita deia prezzi teoricamente molto vantaggiosi. Bisogna poi scartare e scoprire se effettivamente dentro c’è l’affare sperato. Isono, circa 1,6 euro a chilo per quelli standard e poco più di 2,4 per quelli Amazon.e-Proposte al buio alle quali si può aderire su uno shop online oppure di persona andando in un centro commerciale, così come avvenuto un anno fa. Aun pop-up store è stato allestito in via Collatina nel centro commercialeEst lo scorso 14 gennaio.