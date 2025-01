Quifinanza.it - Novità Naspi in caso di dimissioni, chi rischia l’indennità e cosa cambia dal 1° marzo 2025

Leggi su Quifinanza.it

Disoccupazione, si: dall’1 gennaio è mutata la disciplina per l’accesso almensile di disoccupazione. La mossa del governo è volta a tagliare le gambe a chi abbia l’abitudine di dimettersi per trovare nuove occupazioni di breve durata al fine di ottenere la.Il rischio, però, è che a perdere lasia chi in precedenza si era licenziato in buona fede. Brutte notizie anche per i lavoratori rimpatriati e i frontalieri, che perderanno il sussidio.E a partire dall’1alle richieste dipresentate dai lavoratori in malattia al momento della cessazione del rapporto di lavoro bisognerà allegare anche una certificazione medica che attesti il riacquisto della capacità lavorativa.Dall’1 gennaio la disciplina che regola laper chi abbia presentatovolontarie da un’impresa e abbia trovato un nuovo lavoro.