Lanazione.it - “Non è mai tardi per gli obbiettivi”. Il sogno di una vita, laurearsi: settantenne festeggia

Città di Castello, 16 gennaio 2025 - Ivano Rampi corona il suoe si laurea a settant'anni a Firenze alla Facoltà di Psicologia, corso di laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche, discutendo la tesi su “Effetti della comunicazione e dell’uso dei media digitali sul comportamento e sullo sviluppo individuale“. Il neo dottore, originario di Sellano, in Valnerina (“Casarampi” come tiene a precisare lui, un borgo suggestivo che porta il nome di famiglia con un museo della civiltà contadina, unico nel suo genere) ma residente da sempre a Città di Castello dove ha trovato lavoro come funzionario presso la Fattoria Autonoma Tabacchi (ora in pensione dopo 42 anni di onorato servizio) e messo su famiglia, fra impegno politico, come consigliere comunale dirigente di partito e tanto volontariato, ha deciso qualche tempo fa di riaprire i cassetti dello studio e rispolverare ed aggiornare quel vecchio libretto degli esami sparsi negli anni fra una università e l’altra: ed ecco oggi l’atto finale di una bella storia.