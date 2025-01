Game-experience.it - Nintendo Switch 2, Nintendo prevede vendite stellari nell’anno di lancio, rivela Bloomberg

Secondo un nuovo report diha ambizioni straordinarie per ildi2, pianificando una produzione di oltre 20 milioni di unità nel primo anno di presenza della console sul mercato.Questa cifra, fornita dall’analista Robin Zhu di Sanford C. Bernstein e basata su informazioni interne alla catena di fornitura, rappresenta un obiettivo significativamente più alto rispetto al debutto del primo, che vendette circa 15 milioni di unità nei primi dodici mesi.Leggendo questo articolo appare quindi chiaro chesembra intenzionata non solo a soddisfare la crescente domanda con il nuovo hardware appena annunciato, ma anche a prevenire problemi legati alla scarsità di console, come accaduto in passato. Potenziando la produzione, l’azienda punta a garantire una disponibilità sufficiente per ridurre fenomeni di bagarinaggio e assicurare unpiù fluido.