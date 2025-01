Terzotemponapoli.com - Napoli, chi per il dopo Kvara? Parlano Specchia e Dario Ronzulli

e l’addio al: ne ha parlato anche l’allenatore Paoloa Radio Punto Nuovo. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘Punto Nuovo Sport’. “La cessione diera inevitabile. Questo giustifica il rendimento assai scadente del ragazzo, che quest’anno è scomparso. Gli vogliamo tutti bene per lo Scudetto, ora proveremo a ripeterci senza di lui. Neanche con Conte è riuscito a rinascere, nonostante tutti abbiano preso consiglio e beneficio dal nuovo allenatore”. C’era una volta un georgiano aPurtroppoè stato gestito male da un entourage che amici vicini alla squadra mi raccontano essere molto avido. Il calciatore si è fatto distrarre da questa situazione squinternata, scendendo in campo in maniera del tutto svagata. Detto questo, direi basta all’odio social che qualcuno sta provando a scatenare.