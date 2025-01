Puntomagazine.it - Morcone, dipendente si faceva accreditare pagamenti di un cliente sul proprio conto

Leggi su Puntomagazine.it

Ildi un negozio di arredamento è accusato di appropriazione indebita dell’importo relativo alle venditeUn operaio, 40enne della provincia beneventana, addetto alla vendita in un noto negozio di arredamento della città è finito sotto inchiesta con l’accusa di appropriazione indebita. Secondo quanto emerso dalle indagini condotte dai Carabinieri della Stazione di(BN), l’uomo approfittando del suo ruolo, avrebbe indirizzato idi undella provincia sulpersonale, sottraendo così ingenti somme all’azienda. L’indagine è scattata dopo che unha segnalato anomalie nelle ricevute di pagamento che non corrispondevano ai normali canali aziendali. L’azienda, insospettita, ha avviato propri controllo interni, scoprendo che l’operaio avrebbe alterato i dati di pagamento per fare in modo che gli importi fossero trasferiti sul suocorrente personale.