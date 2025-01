Iltempo.it - Maduro non è Orban, sinistra muta per il desaparecido Alberto Trentini

Leggi su Iltempo.it

Non una parola da Ilaria Salis. Che il regime di, si sa, non è mica la «dittatura» di quel cattivo di Victor Orbán, il «fascista» che l'ha incatenata, regalandole di fatto un posto all'Europarlamento. Nulla dal duo delle meraviglie Fratoianni e Bonelli, impegnati a cercare le colpe dei guasti ai treni e a criticare il governo che non vuole arrestare Netanyahu per crimini di guerra. Insomma, per i paladini delle libertà e dei diritti in salsa Propal,non esiste, un po' come quei gulag sovietici che per lasono quasi un'invenzione. Eppure, il cooperante veneziano di 45 anni imprigionato in un carcere venezuelano da due mesi, dovrebbe essere proprio il modello di quei comunisti che si riempiono la bocca con la difesa degli ultimi ma che, i disperati veri, li hanno abbandonati ormai da un bel pezzo.