Linea T3 partenza lampo | 21 mesi di lavori Nei cantieri duecento operai

Firenze, 16 gennaio 2025 – Sette chilometri e ducento metri di binari lungo la spina dorsale della città, diciassette fermate, sedici nuovi mezzi, 448 milioni di euro di spesa. Il tutto, chiavi mano, per la fine del 2026. Si parte subito con i, la notte del 25 gennaio, data che vedrà l’alba della travagliatissima Vacs, la variante al centro storico che allaccia i viali a San Marco, porta del centro storico. Opera mastodontica la T3 (tecnicamente 3.2.1) e pochissimo tempo da perdere se per l’inizio del 2027 Palazzo Vecchio vorrà davvero garantire a “undici milioni di passeggeri l’anno” di spostarsi sulla nuova rotta Libertà-Bagno a Ripoli sgravandola di almeno novemila macchine al giorno, ripulendo l’aria malconcia di un rione intasatissimo come Gavinana, della trafficata Bellariva e della lunga tenaglia di viali che corre da piazza della Libertà fino all’Arno.