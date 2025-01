Ilfattoquotidiano.it - L’attentatore ai mercatini di Magdeburgo era stato segnalato 110 volte alle autorità tedesche. Per lui solo una multa

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Non una, non dieci, ma più di cento. È il numero di segnalazioni arrivatesuldi estrema destra che il 20 dicembre scorso si è lanciato con la sua auto contro la folla al mercatino di Natale di, uccidendo cinque persone e ferendone altre 200 circa. Bastava entrare nel suo profilo X per trovare attacchi alla Germania, ai musulmani e minacce di azioni violente. Oppure, ancora più semplice, bastava che polizia e intelligence controllassero negli archivi dei vari dipartimenti statali. Una cronologia redatta dalla commissione Interni del Bundestag elenca infatti un totale di 110 ‘incidenti’ tra Taleb Al Abdulmohsen e ledi sicurezza: dagli uffici investigativi penali statali e dall’Ufficio federale di polizia criminale all’Ufficio federale per la protezione della Costituzione al Servizio federale di intelligence, come specifica Ard, tutti hanno avuto scontri con il cittadino di origine saudita.