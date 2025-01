Ilrestodelcarlino.it - Immobili vuoti, un centinaio in riviera

"Indicativamente, sono almeno ungli appartamenti invenduti in giro per ladelle Palme." Sono le parole dell’arista sambenedettese Renato Troiani (foto), che sottolinea come si stiano costruendo palazzine e appartamenti a fronte di una notevole difficoltà nel poter vendere quelle stesse abitazioni ai prezzi ai quali è arrivato il mercato. "Il mercato delle seconde case è quasi fermo, salvo le abitazioni di lusso, e lì entriamo in un’altra dimensione. Ma in questo periodo certe categorie di abitazioni sono difficilmente accessibili". Da qui il calcolo abbastanza rapido, in considerazione dei lavori e delle edificazioni che sono state fatte negli ultimi anni, che porta Troiani a stimare un numero di appartamenti invenduti nuovi che si aggirano intorno alle 100 unità tra San Benedetto, Grottammare e l’immediata fetta di terra che si trova sulladelle Palme.