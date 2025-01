Golf Dubai Desert Classic 2025 | Migliozzi quarto in testa in tre

Leggi su Sportface.it

Primo round dell’Heroin archivio. Il primo giorno dell’evento delle Rolex Series del DP World Tourha visto un Guidoin grande spolvero. Il veneto ha chiuso il round d’apertura della competizione al 4° posto con un totale di 66 colpi (bogey con -6). In vetta c’è il terzetto formato dal portoghese Ricardo Gouveia, dall’australiano David Micheluzzi e dall’amateur americano David Ford, tutti e tre a 65 colpi (-7).Indietro i bigLo spagnolo Jon Rahm, ex numero 1 al mondo, è 18° con 69 (-3) colpi al fianco dello statunitense Akshay Bhatia. Il nordirlandese Rory McIlroy, terzo nel world ranking e campione uscente, è 26° con 70 (-2) colpi. Stesso score per Patrick Reed. In ritardo gli inglesi Tommy Fleetwood e Tyrrell Hatton, certezze del team Europe in Ryder Cup, entrambi in 48ª posizione con 71 (-1) colpi.