Fortitudo passa con merito a Orzinuovi | terzo successo nel 2025

(Brescia), 15 gennaio– Vittoria esterna che infila ildele supera 71-83. Prestazione solida e volitiva per la Effe, guidata da un eccellente Matteo Fantinelli che con 17 punti, 15 assist e 9 rimbalzi sfiora una memorabile tripla doppia, arrivando tra l’altro ad appena 1 assist dal record di 16. E’ stata una vittoria netta, più di quanto non dica il punteggio finale conavanti solo nel 1’ di gioco sul 3-2 e poi sempre costretto, senza mai riuscirci, a rincorrere la Effe che così continua il percorso netto nele si appresta ad affrontare domenica Piacenza nel Ruben Douglas’s Day. Adè arrivata una vittoria importante che conferma come la formazione guidata da Attilio Caja non sia solo imbattibile nel fortino del PalaDozza, ma sappia far bene anche lontano dal Madison di Piazza Azzarita.