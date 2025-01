Superguidatv.it - Endless Love, anticipazioni e trame dal 18 al 24 gennaio 2025: Emir progetta una fuga per ingannare tutti

Leggi su Superguidatv.it

Cosa accadrà nelle puntate settimanali(Kara Sevda) in onda su Canale 5 dal 18 al 24? La trama si infittisce in vista del gran finale. Scopriamo insieme cosa rivelano gli spoiler turchi.al 24pensa allaCon le spalle al muro dopo il fallimento del suo piano,escogita un’ultima disperata soluzione: falsificare i passaporti e fuggire con Zeynep. Kemal però scopre le intenzioni di Kozcuo?lu e chiede alla sorella se anche lei fosse stata al corrente di cosa aveva in mente. Zeynep – che non ha più avuto contatti con– promette a Soydere di non tradire la sua fiducia.pronto a partire nelle prossime puntateKozcuo?lu è pronto a lasciare la città, ma prima di farlo vuole dare un ultimo saluto alla piccola Deniz.