Panorama.it - E la Cina supera l’Europa nella produzione farmaceutica

Non solo auto elettriche, tecnologia e manifattura. Il «colonialismo» cinese si allarga anche in un settore dove fino ad oraaveva un primato di eccellenzaricerca. Si tratta della. Per la prima volta, nel 2023, lahatonello sviluppo di nuovi farmaci. Dal rapporto annuale dell’Efpia, l’associazione europea delle imprese di settore, emerge che delle 90 nuove molecole arrivate sul mercato nell’anno del sorpasso cinese, 28 sono «made in Usa», 25 arrivano dallae solo 17 dal. Questo balzo in avanti è stato accompagnato da un aumento impressionante degli investimenti in ricerca e sviluppo che sono cresciuti del 650 per cento nell’ultimo decennio, passando da due a a 15 miliardi di euro. Nel periodo post-Covid, tra 2020 e 2022, Pechino ha incrementato la spesa in ricerca del 33 per cento, rispetto al 19 per cento dele al 4 per cento degli Stati Uniti.