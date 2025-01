Quotidiano.net - Delizia elettrica, nostalgia del futuro: i Rockets tornano in tour e partono da Bologna

, 6 gennaio 2025 –, on the road again. Sempre presenti nel nostro immaginario, dagli Elii che memorabili si travestono come loro sul palco dell’Ariston nel trionfale Sanremo della “Terra dei cachi” alle imitazioni sempre presenti a “Tale e quale Show”, i, il gruppo francese icona del “rock spaziale” e della musica elettronica torna dal vivo, in Italia: debutto del “The Final Frontier” il 23 gennaio dal Teatro Duse di. In occasione dei concerti, la band presenterà la nuova edizione speciale dell'ultimo album disponibile in vinile solo per il pubblico dei live. Sul palco l’ultima formazione, quella che vede la presenza di alcuni artisti italiani: Fabri Kiarelli, voce (nella band dal 2023), Gianluca Martino, chitarra (nella band dal 2004), Rosaire Riccobono al basso (nella band dal 1985), Fabrice Quagliotti alle tastiere (63 anni, nella band dal 1977) ed Eugenio Mori alla batteria e percussioni (anche lui italiano, già Pfm, nella band dal 2005).