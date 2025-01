Ilfattoquotidiano.it - Dazn fa ancora flop: problemi durante Inter-Bologna. “È un’ingiustizia, non puoi chiedere 400 euro per questo”: la rabbia di Nicola Savino

“Volevo dire chenon funziona e che sta giocando la mia squadra del cuore e che non posso vederla e che i soldi io glieli ho dati tutti e che è“. Consfogo pubblicato su X il noto conduttore tvha dato voce alladi tantissimi tifosi per l’ennesimodi. Mercoledì sera,il primo tempo di, gara di Serie A, molti utenti hanno segnalatoe disservizi. Ad alcuni utenti, compreso, è apparsa la classica rotellina che gira all’infinito. E poi il solito avvertimento: “Siamo spiacenti si è verificato un problema con il video. Al momento non ci è possibile mostrare il video. Riprova tra qualche minuto”.Il problema è ormai noto.trasmette tutte le partite di Serie A e perchiede un conto salato ai tifosi di calcio, con abbonamenti che vanno dai 359 ai 600all’anno.