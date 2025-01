Dagli ologrammi alle stampanti 3D dalla gamification al Metaverso | come le tecnologie stanno cambiando la scuola

Leggi su Orizzontescuola.it

Solo pochi decenni fa, il videogioco Pong apriva la strada a una nuova era, segnando l'inizio della diffusione dell'informatica e del mondo digitale. Da allora, la tecnologia ha compiuto passi da gigante: mentre molti brevetti restano bloccati per evitare che il cosiddetto "effetto Kodak" destabilizzi le grandi multinazionali, lo sviluppo tecnologico non si è arrestato. Oggi, si prospetta un futuro in cui l'integrazione tra uomo e macchina sarà completa, superando i limiti degli attuali dispositivi di input e output, destinati a diventare reliquie del passato.L'articolo3D,allela