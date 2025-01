Ilfattoquotidiano.it - Commissione Covid, Arcuri: “Da JC-Electronics ho sentito una ‘spy story’ non documentata, ho dato mandato ai miei avvocati i tutelarmi”

“Io questa mattina ho ascoltato l’audizione di chi mi ha preceduto”, Dario Bianchi, fonre e amministratore di JC-Italia srl. “Senza polemiche, ho audito una spy story infarcita da non documentate informazioni. Homanailegali di verificare se ci siano le condizioni per essere costretti a tutelare la mia persona e l’operato della struttura commissariale e quella stagione”. Così Domenico, ex commissario straordinario per l’emergenza epidemiologica-19, nell’audizione inparlamentare d’inchiesta sulla gestione dell’emergenzaalla Camera.L'articolo: “Da JC-hounanon, homanai” proviene da Il Fatto Quotidiano.