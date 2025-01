Agi.it - Chiara Petrolini torna nella casa degli orrori. Ai domiciliari per aver ucciso e sepolto i suoi figli

Leggi su Agi.it

AGI -a viverevilletta a Vignale di Trsetolo (Parma) insieme ai genitori, la stessa dove ha sepellito i due neonati da lei partoriti in segreto e che è accusata die occultato. L'abitazione è stata dissequestrata ai primi di dicembre, nel frattempo la 21enne si era trasferita in un appartamento a Parma con i genitori. A breve, verrà fissata l'udienza della Cassazione che deciderà sedeve attendere il processo in carcere, come stabilito dal Tribunale del Riesame che ha accolto la richiesta della Procura, oppure se confermarle gli arresti