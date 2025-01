Liberoquotidiano.it - Buone pratiche 2025, Remind premia le eccellenze

Roma, 16 dic. (Adnkronos) - Martedì 21 gennaio, dalle ore 10:00 alle 18:30, lo Spazio Europa ospiterà a Roma la cerimonia del Premio Internazionale, ideato da, presieduta da Paolo Crisafi, in collaborazione con l'Ufficio del Parlamento Europeo in Italia, diretto da Carlo Corazza. Grazie al lavoro dell'Osservatorio Internazionale, guidato da Franco Mencarelli, l'obiettivo è quello di mettere in luce iniziative, esperienze e modelli d'eccellenza capaci di ispirare il progresso della società interconnessa. La giornata si propone di celebrare professionisti, imprenditori, manager e rappresentanti del settore pubblico e privato, insieme a figure di rilievo del panorama civile, culturale e sociale, il cui operato ha generato un impatto positivo sulle comunità.