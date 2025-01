Tpi.it - Botta e risposta social tra Fabio Caressa e Lele Adani: “Insulti pericolosi”, “Fariseo, falso e ipocrita” | VIDEO

Tutto è iniziato quando, nel corso del suo podcast Viva el Futbol, aveva criticato, pur senza mai nominarlo: "Chi sa di calcio sa che la Norvegia è una squadra forte. Sorloth, Haaland, Odegaard non sono solo giocatori forti, sono fenomeni. Non li abbiamo noi giocatori così, non abbiamo Haaland, non abbiamo Odegaard. Qualche co*****e che non sa fare questo lavoro ma ci guadagna da trent'anni va fuori e dice 'Ma se adesso abbiamo paura della Norvegia?'. Ma co*****e, te lo dico in italiano, ma l'Italia è uscita con la Macedonia del Nord e con la Svezia".Questo è il tipo di stile comunicativo che va di moda sui: l'insulto e la violenza per far prevalere la propria opinione su quella dell'altro.