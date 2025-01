Basket Serie A2 2024 25 | l’Apu Udine vince il derby contro Cividale successi anche per Rimini e Cantù

Leggi su Sportface.it

Turno infrasettimanale dellaA2/2025 diche sorride alle prime della classe. La giornata numero 21 ha visto la vittoria delnelfriulanola Ueb Gestecocon il punteggio di 76-66. I bianconeri prendono il largo fin da subito nel primo quarto, poi resistono al ritorno dei ragazzi di coach Pillastrini e nel finale chiudono la gara grazie ad unadi triple di Anthony Hickey, assoluto man of the match. L’exè il miglior realizzatore con 26 punti, a cui aggiungesei rimbalzi e sette assist, a testimonianze di una prova di altissimo livello. Per la squadra allenata da Vertemati vanno in doppia cifraMirza Alibegovic con 13 punti, Iris Ikangi con undici e Xavier Johnson con dieci. Lato Gesteco il migliore è il capitano Eugenio Rota con 12, unico in doppia cifra.