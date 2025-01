Ilfattoquotidiano.it - Bari, neonato morto per ipotermia nella culla termica della chiesa, scoperta una perdita nel climatizzatore: emetteva aria fredda

Proseguono le indagini sullasituata nei pressiSan Giovanni Battista di, dove lo scorso 2 gennaio è stato trovato senza vita un. Gli esami delle apparecchiature, condotti ieri 15 gennaio dai tecniciProcura e dai periti di parte, hanno fatto emergere unanel, elemento cruciale per il corretto funzionamento del sistema di riscaldamento.Il, progettato per riscaldare l’ambiente in risposta ai movimenti del, avrebbe invece emesso, probabilmente a causa di una mancata ricarica. I controlli effettuati, il 14 gennaio, hanno evidenziato una pressione significativamente bassa nel sistema, compromettendo il suo funzionamento. Per verificare l’efficacia del, sono state applicate bombole per riportarlo alla pressione adeguata e verificare se possa emetterecalda.