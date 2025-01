Screenworld.it - Avatar 3: nuovi dettagli sul film e sul clan della cenere (che si mostra in due artwork)

Leggi su Screenworld.it

Si ritorna su Pandora!arrivano su– Fuoco e, l’atteso terzo capitolosaga creata da James Cameron. Abbiamo anche un nuovo sguardo alla pellicola grazie a due concept arts rilasciati. Tra di essi, è raffigurante il nuovoNa’vi che sarà esplorato in questo terzo, ovvero il.In un’intervista del nuovo numero di Empire, Cameron ha rivelato di più sul. In particolare, il regista si è soffermato molto sulla loro temibile leader Varang dichiarando che pur essendo una delle antagonistipellicola, ha un passato ricco di difficoltà e per questo motivo farebbe qualsiasi cosa per il suo:Varang è la leader del, un popolo che ha dovuto attraversare incredibili difficoltà e per questo motivo lei ne è uscita indurita, al punto che farebbe qualsiasi cosa per loro, anche cose che noi considereremo malvagie.