Secoloditalia.it - Arrestato un anarchico per l’attentato alla caserma dei carabinieri a Firenze. Era agli arresti domiciliari

E’ statoun militanteche aveva commesso un attentato incendiariodi Borgo San Lorenzo a, nel Mugello, danneggiando il portone della struttura. Il nome dell’indagato è Antonio Recati, nato a Prato e inserito nell’area degli antagonisti anarchici fiorentini, si trovavacon il braccialetto elettronico quando ha compiuto l’azione contro le forze dell’ordine. Sul giovane grava l’accusa di tentato incendio con finalità eversive, dopo che quest’ultimo ha ricevuto l’arresto su ordine della procura distrettuale di, dai militari del Ros e daidel comando provinciale fiorentino.Le forze dell’ordine hanno successivamente trasferito l’indagato nel carcere di Sollicciano, poiché a rischio di fuga. “Dalle indagini sin qui svolte – come si legge in una nota del procuratore capo di, Filippo Spiezia – è emerso che intorno alle ore 2:00 circa di lunedì scorso il 30enne, con il viso parzialmente travisato dal cappuccio del giubbotto, si è avvicinato al portone della” per poi estrarre “da una capiente busta un contenitore colmo di liquido altamente infiammabile, avvolto da una felpa intrisa del medesimo liquido e, dopo aver appiccato l’incendio, si è allontanato a piedi per le vie limitrofe facendo perdere le proprie tracce”.