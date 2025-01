Metropolitanmagazine.it - Agguato all’Alcatraz di Milano: una coppia aggredita da dieci persone

Ennesimo episodio di violenza a, dopo i fatti in piazza Duomo a Capodanno. L’risale a sabato notte; una giovane, lui ventuno anni e lei diciannove, è stata accerchiata e assalita da una decina di, che ha tentato di mettere a segno una rapina. I due fidanzati, entrambi fuorisede, avevano trascorso la serata, noto locale meneghino. All’uscita dalla discoteca, nel parcheggio di via Valtellina, l’aggressione da parte del gruppo. In un primo momento gli uomini si sono impossessati del cellulare e del portafogli del ragazzo e della borsetta di lei; poi, le loro attenzioni si sono rivolte verso la ragazza.Nella mischia, il branco ha iniziato a palpeggiarla, nonostante le sue resistenze. Alla polizia che l’ha soccorsa, la diciannovenne ha dichiarato: «Hanno provato a strapparmi la borsetta e mi hanno palpeggiato.