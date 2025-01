Ilfogliettone.it - Addio a David Lynch, maestro del cinema surreale. Aveva 78 anni

Il mondo delha perso uno dei suoi più grandi innovatori:, noto per aver radicalizzato ilamericano con la sua visione artistica oscura e surrealista, è morto all’età di 78. La notizia è stata riportata dalla rivista Variety, che ha sottolineato comeabbia lasciato un’impronta indelebile sia nelche nella televisione.ha esplorato le profondità dell’immaginazione con film come “Velluto blu” e “Mulholland Drive”, rivoluzionando il linguaggiotografico. La sua serie televisiva “Twin Peaks”, creata insieme a Mark Frost, ha cambiato per sempre il panorama televisivo, introducendo temi e stili che erano allora inusuali per la televisione di rete.Nel 2024,rivelato di essere affetto da enfisema, una condizione polmonare causata dal suo lungo rapporto con il fumo, che lo avrebbe probabilmente costretto a non uscire più di casa per dirigere.