WGA Awards 2025 | annunciate le nomination

Leggi su Cinefilos.it

WGAleAnora, Challengers, A Complete Unknown, Nickel Boys e Wicked sono tra i candidati per la sceneggiatura di lungometraggi per la 77a edizione annuale dei WGA, la cui Gilda ha svelato i candidati per onorare le migliori sceneggiature dell’anno in ambito cinematografico, televisivo, dei nuovi media, dei notiziari, del settore radiofonico e della scrittura promozionale.I vincitori saranno annunciati il ??15 febbraio durante le cerimonie simultanee a New York presso l’Edison Ballroom e a Los Angeles presso il Beverly Hilton. Al momento quella è ancora la data ufficiale della cerimonia, ma potrebbe subire ritardi a causa degli incendi boschivi in ??corso a Los Angeles, come molti degli appuntamenti di questa stagione dei premi.Nella categoria sceneggiatura non originale, Wicked di Winnie Holzman e Dana Fox, tratto dal romanzo che ha dato vita al musical di Broadway, il film di Bob Dylan di James Mangold e Jay Cocks A Complete Unknown e la versione di RaMell Ross e Joslyn Barnes del romanzo di Colson Whitehead Nickel Boys sono affiancati da Dune: Parte Due di Denis Villeneuve e Jon Spaihts e Hit Man di Richard Linklater e Glen Powell.