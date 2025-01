Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 15-01-2025 ore 14:10

Leggi su Romadailynews.it

dailynews radiogiornale Buon pomeriggio e Ben ritrovati l’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio ho fatto convocare stamani l’incaricato d’affari del Venezuela per protestare con forza per la mancanza di informazioni sulla detenzione del cittadino italiano Alberto trentini e per contestare la quanto sta accadendo in questeore l’espulsione di tre nostre diplomatici da Craft l’Italia continuerà a chiedere a Venezuela di rispettare le leggi internazionali volontà Democratica del suo popolo così non posso Swift il vicepremier è ministro degli Esteri Antonio tajani sulla scomparsa di Alberto trentini il cooperante italiano è arrivato in Venezuela 17 ottobre con la N G humanity and inclusion per portare umanitarie le persone con disabilità è fermato il 15 novembre dalle autorità venezuelana Da allora non siano più suela famiglia di Trentin lancia un appello al governo italiano per porre in essere tutti gli sforzi di prima possibile necessari aprendo un dialogo costruttivo con le istituzioni venezuelane per riportare a casa Alberto e garantirne l’incolumità la transizione energetica è una sfida storica così Giorgia Meloni ad Abu Dhabi hallward futures energia e premi del suo intervento si concentra sulle dita delle interconnessioni per la transizione energetica svilupparle sarà la pietra miliare dice l’obiettivo dell’ diventare l’app per i flussi di energia tra Europa e Africa d’accordo di cessate il fuoco esiste già ma l’annuncio ufficiale rinviato fino a quando non ci sarà un’intesa sui meccanismi di attuazione così ed era un alto funzionario di Amazon sul quotidiano con base a Londra da a di’ a Giada mentre un funzionario italiano ha smentito le affermazioni di hamas che accusa Israele di aver introdotto nuove condizioni per evitare l’Inter Sta definendo le menzogne portiamo ancora pagina o matic attacco Russo in Ucraina esposizioni nel ovet ucraino 110 minuti dei droni controllare tenergia incontro Trump è Putin dopo l’insediamento riferisce la rosa e si torna a parlare di scuola cosa accade anche per quanto riguarda le pensioni facciamo il punto con il presidente nazionale del sindacato ANIEF Marcello Pacifico abbiamo chiesto di andare in pensione a 59 anni come vestono le forze armate e della polizia perché era un grande rischio Burnout che abbiamo chiesto anche di avere la stesso riscatto gratuito degli anni della laurea questo perché non è vero che questo che ti mancano le risorse sono sparito di cittadinanza per il bonus case ancora per poter sente una certa puliti quella di valorizzare chi lavora nella scuola conoscere il Burnout quindi chiediamo tutti i quadri di firmare la petizione sono tutte chiediamo al governo di cambiare le norme per il personale scolastico è tutto buon proseguimento di ascolto In collaborazione con Agenzia Italia Stampa