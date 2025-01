Ilfattoquotidiano.it - Trova il gatto morto investito e lo fa cremare ma quattro giorni dopo se lo ritrova davanti vivo e vegeto: cosa è successo al micio ribattezzato ‘Gesù’

Micheal Deegan ha ricevuto una triste telefonata, quella di un amico, che lo avvertiva che il suodomestico era statoin una zona industriale di Corby (Northamptonshire). Il 42enne è corso allora sul posto e lì hato una bestiola striata di arancione e con la zampa bianca, proprio come il suo Marshall. Lo ha raccolto, ormai, e lo ha portato a casa per poi dare la notizia alla figlia Eliza, 12 anni, che a quelera molto affezionata essendo il primo gattino arrivato in famiglia.Deegan ha proceduto quindi con la cremazione dell’animale per 180 sterline (213 euro) e la storia sembrava quella, triste, di tanti animali domestici che finiscono per morire investiti. Maecco che Michael riceve una nuova telefonata. Stavolta, scrive il Daily Mail, a chiamare è il proprietario della sua vecchia casa dalla quale, assieme alla famiglia, si era trasferito da solesettimane.