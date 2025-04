Calcio Prima Castiglioncello campione beffa le pisane

Prima Categoria ha emesso i suoi verdetti per la vittoria, i play-off promozione ed i play-out retrocessione. Il Castiglioncello con la vittoria 0 – 4 sul campo del Tirrenia ha coronato la sua fantastica rimonta ed ha vinto il campionato con sessanta punti, due in più dell’inseguitrice Fornacette, squadra che ha comandato la classifica per lunga parte del campionato. La tripletta di Moscati, capocannoniere del campionato con venti reti, ed il gol di Grandi hanno firmato l’ultimo decisivo successo stagionale per la compagine costiera. Diciassette vittorie, nove pareggi e solo quattro sconfitte per il Castiglioncello che ha messo a segno quarantatre reti e ne ha subite quattordici. Lanazione.it - Calcio. Prima: Castiglioncello campione, beffa le pisane Leggi su Lanazione.it Pisa 15 aprile 2025 – Terminata la scorsa settimana la Promozione in attesa degli spareggi, l’ultima giornata della stagione regolare inCategoria ha emesso i suoi verdetti per la vittoria, i play-off promozione ed i play-out retrocessione. Ilcon la vittoria 0 – 4 sul campo del Tirrenia ha coronato la sua fantastica rimonta ed ha vinto il campionato con sessanta punti, due in più dell’inseguitrice Fornacette, squadra che ha comandato la classifica per lunga parte del campionato. La tripletta di Moscati, capocannoniere del campionato con venti reti, ed il gol di Grandi hanno firmato l’ultimo decisivo successo stagionale per la compagine costiera. Diciassette vittorie, nove pareggi e solo quattro sconfitte per ilche ha messo a segno quarantatre reti e ne ha subite quattordici.

