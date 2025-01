Oasport.it - Tour Down Under 2025: il percorso e le 6 tappe ai raggi X. Si decide tutto su Wilunga Hill

Iniziato il 2021 e fra poco sarà il momento della prima gara Worlddella stagione. Anche il ciclismo inizia dall’Australia con il, ormai apertura tradizionale dell’annata a due ruote. Si parte il prossimo 21 gennaio, con seiche al momento non prevedono un gran roster, ma che per questo sarà aperto a ogni soluzione. Vediamo insieme ildi questi sei giorni che scalderanno i cuori degli appassionati.1° TAPPA – PROSPECT-GUMERACHA (150,7 KM)Frazione leggermente mossa, ma che dovrebbe arridere alle ruote veloci. In apertura c’è la scalata al Kangaroo Creek Reservor (2,1 km al 5,2%), poimosso fino alla seconda salita a metà giornata, la BerryClimb (1500 metri al 6,8%). Questa scalata verrà ripetuta ai -30 dal traguardo, ma i velocisti hannoil tempo di rientrare e dire la loro.