Tornate a fare le casalinghe il consigliere di Torino non si scusa e rincara la dose | Reazione snob dalle colleghe – Il video

Leggi su Open.online

Nessun passo indietro da parte di Silvio Viale,comunale torinese di Radicali +Europa, dopo la frase sessista pronunciata in aula contro alcune: «le». L’affermazione, che ha scatenato una bufera politica, non ha però indotto Viale a rivedere la sua posizione. «Non credo di dovere delle scuse alle due», ha dichiarato, puntando invece il dito contro il segretario metropolitano del Pd torinese, Marcello Mazzù, che ha chiesto le sue dimissioni. Secondo Viale, si tratta di una richiesta che non è nient’altro che il «sintomo di un atteggiamento arrogante e padronale nel centrosinistra». Mazzù, da parte sua, ha definito «inaccettabile» l’episodio e ha sostenuto che Viale non dovrebbe più ricoprire il ruolo dicomunale.«»È con un post su Facebook che ilspiega le sue ragioni.