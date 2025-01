Ilfattoquotidiano.it - Sven-Goran Eriksson ha lasciato in eredità milioni di debiti. Fu truffato dal suo consulente e disse: “È l’unica persona sulla Terra che odio”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

L’ex allenatore della Lazio e c.t dell’Inghil, morto lo scorso 26 agosto all’età di 76 anni dopo una lunga malattia, ha accumulato un debito vicino alla cifra di 10di euro. Secondo i media svedesi, la sua proprietà a Sunne (nella contea di Värmland) chiamata Björkefors Manor è stata messa in vendita dai suoi figli per cercare di sanare parte delle passività.L’abitazione vale 2di euro. Una cifra che non può sanare il debito che gravafamiglia. Ma dove nasce questa pesante problematica economica? Le difficoltà finanziarie disono attribuite a una truffa orchestrata nei primi anni 2000 dal suo exfinanziario, Samir Khan, che lo ha convinto a effettuare investimenti fallimentari, tra cui l’acquisto di quasi 100 appartamenti a Southsea, nell’Hampshire: “Probabilmente Samir Khan èche