Lanazione.it - Spacciano droga fuori dalla discoteca, un arresto e tre giovani nei guai

Leggi su Lanazione.it

Città di Castello (Perugia), 15 gennaio 2025 - Spacciavano davanti alla. I Carabinieri di Città di Castello hanno arrestato un pusher in flagranza del reato di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e ne hanno denunciato in stato di libertà, per lo stesso reato, altri tre. Nella notte tra sabato e domenica scorsi, nel corso di un mirato servizio di prevenzione e repressione al fenomeno dello spaccio di, i militari hanno controllato decine di persone nei pressi di una nota, accertando il possesso ai fini di spaccio di diverse dosi di sostanza stupefacente da parte di alcuniche sostavano in prossimità del locale. In particolare, un 30enne provenienteprovincia di Siena, con precedenti specifici in materia di spaccio è stato trovato in possesso di 13 dosi di cocaina e 6 dosi di ketamina ben nascoste tra gli indumenti.