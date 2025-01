Digital-news.it - Sky ID, a breve accesso con autenticazione a due fattori per maggiore Sicurezza

Sky ha annunciato un'importante innovazione per garantire unancora più sicuro ai propri servizi. Nelle prossime settimane, sarà introdotta l'a due, un sistema progettato per proteggere gli account degli utenti e migliorare ladei dati personali.Cosa Cambia per gli Utenti - Con l'attivazione dell'a due, gli utenti potranno beneficiare di due vantaggi principali:Protezione Avanzata: Sarà possibile approvare gli accessi ai propri account Sky su dispositivi già utilizzati, prevenendo tentativi dinon autorizzati.Migliordei Dati: Grazie a questo sistema, i livelli di protezione delle credenziali e dei dati personali saranno significativamente aumentati.Come Abilitare l'a Due- Per attivare questa nuova funzionalità, è necessario disporre del proprio Sky iD e della relativa password.